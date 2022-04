Na tekaški dogodek je prijavljenih rekordnih 1.400 tekačev iz 32 držav. Tekmovalcem bo na voljo šest tekaških razdalj, speljanih po stezah, utrjenih planinskih in drugih poteh, čez dih jemajoče razglede roba Trnovske planote, preko najvišje vzpetine te kraške planote, Golakov in naprej preko mogočnega Čavna. Trase potekajo mimo Lijaka vse do Svete Gore nad Novo Gorico in vodijo skozi vinograde, majhne vasice in pri tem prečkajo reko Vipavo in obiščejo smaragdno Sočo, ter se po južnih grebenih Vipavskih brd na koncu povzpnejo na Nanos. Na voljo bodo kategorije Emperor 170 km (7.700 višinskih metrov), Centurion 107 km (5.500 višinskih metrov) , Gladiator 54 km (2.500 višinskih metrov), Legionar 30 km (1.600 višinskih metrov), Asterix 13 km (300 višinskih metrov) in netekmovalni 8 kilometrov dolg pohod Obelix Hike and Wine (150 višinskih metrov), na katerem bodo lahko na svoj račun prišli tudi pohodniki in ljubitelji lažjih pohodov ter izvrstne vipavsek kulinarike.

Na petdeset kilometrski razdalji Gladiator bo letos potekalo tudi državno prvenstvo v dolgem trailu pod okriljem Atletske zveze Slovenije, maratonska preizkušnja pa je postavljena v dolino, kjer je leta 394 potekala ena najpomembnejših bitk poznega rimskega obdobja, Bitka ob Mrzli reki oziroma Bitka pri Frigidu.

Na dogodku pričakujejo številne vrhunske tuje in domače atlete, prijavljeni so Gil Pintarelli in Donatello Rota (Italija), Santos Gabriel Rueda (Argentina), Marcin Swierc (Poljska), Claire Bannwarth (Francija) in tudi številne vrhunske slovenske tekače Marko Tratnik, Petra Tratnik, Martina Potrč, Marijan Zupančič, Aleš Žontar in drugi.

Bogat spremljevalni program

Ena najzahtevnejših tekaških prireditev v Sloveniji, ki združuje tekmovanja v gorskem in mestnem teku in spodbuja pohodništvo in tek v naravi, bo imela tudi bogat spremljevalni program. V vasi Goče, ki se ponaša z največjim številom vinskih kleti na število prebivalcev, bodo skozi celotno tekmovanje za goste in spremljevalno osebje organizirani ogled vinogradov, predstavitev kletarjenja, degustacija vin v izbranih kleteh in predstavitev produkta Vinar za en dan.

Na Glavnem trgu v Vipavi se bo odvijal UTVV Beer & Burger Fest. V petek 6. maja bosta imela Alpinistično predavanje vrhunska alpinista in gorska vodnika Andrej in Marija Štremfelj, ki sta kot prvi zakonski par osvojila Everest. V soboto 7.maja bodo obiskovalce zabavali člani skupine Batista Cadillac & Dack Janiel’s, v nedeljo 8.maja pa bo od 9. 30 ure na relaciji Nova Gorica – Ajdovščina vozil Vinski vlak Vipavska dolina, ki oživlja opuščeno železniško progo in bo z enogastronomsko izkušnjo vrhunskih lokalnih vin, osebno prisotnostjo vinarja, domačimi prigrizki, vodenim sprehodom po starem mestnem jedru Ajdovščine in postankom v Dornberku pika na športnega spektakla.