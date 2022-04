Kje so zatajili epidemiologi?

Ves čas epidemije je potekalo glasno javno kritiziranje na račun napačnih in nesorazmernih vladnih ukrepov, poveljniške komunikacije, represije in kršenja človekovih pravic ter zlorabe epidemije za vzpostavljanje avtoritarne oblasti, bogatenja in korupcije. Ampak največkrat izražen očitek je bil naslednji: izid epidemije bi bil znatno ugodnejši, če bi oblast upoštevala priporočila epidemiologov.