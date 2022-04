Kdo je pravi – Ronhill ali Partner?

V osnovi je scenarij vedno videti nekako podoben: po padcu nekega režima ali če ugotovijo, da je neki sistem globoko ukoreninjen in ga ni mogoče zrušiti, ameriška zunanja politika okrepi »svojega« igralca. Tako je bilo s Sadamom Huseinom, ki je dobil milijarde dolarjev, preden je padla odločitev, da se gre v vojno proti njemu. Katere motivi, kar se za to zgodbo zdi nepomembno, so bili popolnoma lažni. Ni bilo niti jedrskega orožja niti česarkoli, česar ne bi bilo že prej: cilj je vedno enak. Priti do nafte, zlepa ali zgrda.