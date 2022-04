Dr. Gabrijela Simetinger​, ginekologinja, porodničarka in seksologinja​: Spolnost ni spontana, četudi to mislimo​

Zdravnica, ginekologinja in porodničarka v Splošni bolnišnici v Novem mestu. Dela tudi na področju seksologije in spolne medicine. Med zelo redkimi, če ne edina pri nas. »K meni v ambulanto hodijo iz cele Slovenije. Nisem prva seksologinja, kar velikokrat kdo misli, sem pa prva, ki s somatskim pregledom iščem in prepoznavam čustvene in telesne blokade ter nato žensko z vajami, s telesno terapijo povežem s telesom, posledično si s tem izboljšajo odnos do telesa. S tem sčasoma blokade izginejo,« pravi. Uporablja kognitivno vedenjsko metodo zdravljenja spolnih motenj, ki velja za najbolj uspešno. »S kognitivno vedenjsko terapijo spreminjamo miselne in vedenjske vzorce, tako da s spremenjenim vedenjem spreminjaš misli in obratno,« pojasnjuje.