Brez skrupulov

Koliko je v tej vojni do zdaj mrtvih in ranjenih vojakov na eni in drugi strani, koliko med civilnim prebivalstvom? Prave številke na obeh straneh so skrbno varovana vojaška skrivnost. Praviloma se lastne žrtve minimizirajo in nasprotnikove pretirano maksimirajo. Če zelo grobo vzamemo srednje vrednosti, ki jih objavljajo drugi o drugih, skupaj štejejo od 20.000 do 30.000 vojakov. Vendar moj namen ni pisati o problemu izgub v živi sili in tehniki ali čem podobnem, temveč o teh tisoče anonimnih truplih, ki so bila še do včeraj živi ljudje z imeni in priimki in ki jih, tako bi lahko sklepali po medijskih poročilih ene in druge strani, nihče noče.