Oblast, zataknjena v preteklosti

Slovenski politični prostor trenutno obvladujejo ljudje, ki imajo moč, da sprejemajo odločitve in oblikujejo politike tudi mimo zakonov in v nasprotju z ustavo. Pri tem se, očitno zataknjeni v nekem drugem času, ne ukvarjajo s sodobnimi okoljskimi in razvojnimi, gospodarskimi in socialnimi, humanitarnimi, stanovanjskimi, zdravstvenimi izzivi. Idejni primanjkljaj nadomeščajo z debatami in očitki o socialistični revoluciji in komunizmu in totalitarizmu, pa o domoljubni kolaboraciji in po definiciji človekoljubni privatizaciji. Srdito napadajo vsakogar, ki misli izven konservativno-liberalnega okvira, ki ga postavljajo trdno v polje moralne retradicionalizacije in rekatolizacije. Zato lahko v svojem delovanju edinole zgrešijo.