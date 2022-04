Na volišču se odločiti za manjše zlo

Parlamentarne volitve v Sloveniji in drugi krog predsedniških volitev v Franciji v nedeljo, 24. aprila 2022, se bliskovito bližajo. Volilne kampanje strank in volilnih list ter njihova vse večja intenzivnost, številni predvolilni dogodki, vse bolj zaostren in pogosto grob javni diskurz, zapisi in pozivi na družbenih omrežjih ter različni načini vplivanja na potencialne volilce, poročanje o volilnih kampanjah in soočanja volilnih tekmecev in političnih nasprotnikov, ki pogosto nastopajo in se obnašajo kot sovražniki, v medijih to potrjujejo.