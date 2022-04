Goran Vojnović: Odprta rana

Ena prvih stvari, ki bi jih morala narediti nova vlada – kakršnakoli že ta bo – bi bilo ubesediti in na neki način tudi uprizoriti konec epidemije. Pandemije virusa sars-cov-2 resda še ni konec, strokovnjaki opozarjajo, da nas lahko virus še preseneti in da lahko jeseni doživimo nov val, a malo verjetno je, da bi nas po tem, ko smo se z virusom na ta ali oni način srečali domala vsi in ko nas je polovica vendarle cepljenih, prihodnjo jesen in zimo čakala nova ohromitev javnega zdravstva in novo zapiranje družbe. Pravzaprav je občutek, da je po dveh letih naposled vsega konec – čeprav to ostaja neizrečeno – v družbi močno prisoten že dalj časa. Naslovnice sta zapolnili vojna v Ukrajini in predvolilna kampanja, številke novookuženih in mrtvih pa so, četudi ostajajo visoke, dobesedno skrite med novice o lokalnih zdrahah in vremenske napovedi.