Lepa narava, prijazni ljudje, birokracija pa katastrofa

Ob okrevanju gospodarstva po epidemiji covida-19 se tudi v naši državi vse več podjetij sooča s pomanjkanjem delovne sile. Zaradi demografskih sprememb in neskladne ponudbe kadra na trgu dela bo v prihodnje še pomembnejše privabljanje delavcev iz tujine. Če je zaposlitev ključen razlog za njihovo priselitev, pa zaslužek še posebej pri tujih državljanih s terciarno izobrazbo ne igra nujno glavne vloge. Glede na pogovore, ki smo jih opravili s priseljenci, ki so se na slovenskih tleh ustalili zaradi dela ali izobraževanja, so privlačna vaba tudi ugodnejši delovni čas, možnost kakovostnega izobraževanja, prijaznejše razmerje med poslovnim in zasebnim ter umirjeno okolje.