Njegova donacija je še bolj posebna zato, ker je Marčeta denar zbral na ulici. Kjerkoli je naletel na zapuščene ali odvržene kovance petih feningov, jih je skrbno pospravil v žep. Pred leti je tako z zbranimi novčiči delno plačal obrok kredita. Sprva je kovance zbiral kot odgovor na razsipništvo in hiter tempo življenja, ki ga je videl okoli sebe. Nato pa je kovance začel zbirati za dobrodelni namen, s čimer je hotel tudi pokazati, da majhni kovanci niso ničvredni, kot misli večina ljudi. Njegovi kolegi v enem od banjaluških hotelov, kjer je zaposlen kot natakar, so ga pri njegovem početju ves čas podpirali. V štirih letih je uspel zbrati toliko drobiža, da ga je moral zložiti v več vreč. Nabral je kar 20.000 kovancev, ki so skupaj težki 54 kilogramov. Z zbiranjem drobiža ne bo odnehal. Zdaj si je postavil še večji cilj. Tudi če bo trajalo deset let, bi rad zbral 550 kilogramov drobiža in ga spet podaril za dobrodelne namene.