Gradnja z njegovimi zidaki je namreč podobna zlaganju lego kock, narejeni pa so iz peska in poliestrskega veziva, ki nadomesti beton. S tem so zidaki tudi precej bolj okolju prijazni, saj pri njihovi izdelavi prihaja do velikih, kar 60-odstotnih prihrankov izpustov ogljikovega dioksida. Prednost Dustovih zidakov je tudi to, da so izjemno trdni in da jih je preprosto izdelati tudi v državah, ki nimajo veliko naravnih virov, po koncu življenjske dobe zgrajene stavbe pa jih je možno spet spremeniti v pesek. Čeprav so zidaki dražji od klasičnih opek, je končna cena zgrajene stavbe po podatkih podjetja Polycare za 30 do 40 odstotkov nižja kot pri klasični gradnji. Prvo tovarno za izdelavo zidakov so postavili v Libiji, a ta ni kaj prida zaživela, saj se je ponovno razplamtela državljanska vojna. Bolje jim gre v Namibiji, kjer s pomočjo licenčnih kooperantov odpirajo že drugo tovarno, v državi pa so postavili že več kot sto različnih poslopij. Nov obrat načrtujejo v Južni Afriki, zanimanje za njihove zidake pa prihaja tudi iz Gane, Nigerije, Zambije, Japonske in Indije. V podjetju medtem svoje zidake poskušajo razvijati naprej. Trenutno proučujejo, ali bi kot del gradbenega materiala zanje lahko uporabljali tudi ostanke materialov iz sežigalnic.