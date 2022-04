Le manjše skupine upornikov še vztrajajo, večina pa jih je po skoraj četrt milijona žrtev dolgoletnega konflikta sprejela ponudbo vlade za ponovno reintegracijo v družbo. Pot je težavna, saj morajo nekdanje borce sprejeti tudi lokalne skupnosti. Toda ker njihova integracija prinaša tudi delovna mesta za lokalno prebivalstvo, je njen potek nekoliko lažji. Na tisoče podjetniških projektov nekdanjih upornikov je vzniknilo od podpisa mirovnega sporazuma. Varijo pivo, izdelujejo obleke in se posvečajo poljedelstvu. Kar tisoč nekdanjih upornikov Farc se je denimo odločilo orožje zamenjati za pridelavo kave. Zasadili so 1500 novih hektarjev kavovcev in tako obogatili ponudbo tega opojnega črnega napitka doma in po svetu. Tako se je na kolumbijskem trgu pojavilo devet novih tržnih znamk kave in ena za mednarodni trg, poimenovana Tropicos – sadeži upanja. Njihove kave so pred leti navdušile mednarodne ocenjevalce, ki so jim zanje podelili tudi najvišje ocene. Eden izmed upornikov, ki so vstopili v posel pridelovanja kave, je Antonio Pardo. To je njegovo bojno ime, ki ga zdaj uporablja tudi v času miru, ker – kot pravi – ga pod njegovim pravim imenom, ki ga je odložil pri osemnajstih, ko je vstopil v Farc, zdaj nihče več ne bi prepoznal. Iz njegove enote 50 borcev so zdaj vsi zavezani mirovnemu procesu, za odhod iz gozdov in z gora pa so se odločili, ker so ugotovili, da si večina ljudi v Kolumbiji končno želi miru, se je pred dnevi spominjal v Londonu. V britansko prestolnico je prišel promovirat kavo Tropicos.