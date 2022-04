Čeprav bi lahko Basel živel z mesečnimi odškodninami, ki jih zaradi časa, preživetega v izraelskih zaporih, tako kot drugi zaporniki dobiva od palestinske uprave, ni hotel postati zgolj še en prejemnik socialne pomoči. Skupaj z bratom je ustanovil civilnodružbeno organizacijo Yalla (Gremo), kjer skupaj z arhitekti, znanstveniki in investitorji poskuša obuditi arhitekturno in zgodovinsko izročilo v starem mestnem jedru Nablusa. Čeprav mednarodna skupnost vlaga denar tudi v obnovo palestinske kulturne dediščine, brata Kittana po teh sredstvih ne moreta posegati, saj se ju je zaradi časa, preživetega v izraelskih zaporih, oprijela napačna stigma, da sta terorista. S 6000 dolarji sta obnovila propadajočo staro stavbo v kazbi in jo preuredila v kavarno, kjer se ob fotografijah iz časa britanskega mandata, ki visijo na stenah, obiskovalci lahko okrepčajo s tradicionalnimi in modernimi prigrizki, prostor pa služi tudi kot umetnostna galerija za mlade lokalne umetnike. Zaslužen denar sta vložila v obnovo naslednje zgradbe. Opuščeno staro hišo, ki je bila med izraelskim vdorom leta 2005 močno poškodovana, sta v dogovoru z lastniki in s pomočjo investitorskega denarja prenovila v ličen butični hotel. Lastnike stavb spodbujata, da sodelujejo pri prenovi zgradb, sama pomagata zgolj z načrti prenove in iskanjem investitorjev. Basel Kitanna pravi, da na takšen način nadaljuje z uporom proti izraelski okupaciji. Z njuno pomočjo je del starega mestnega jedra spet zaživel, v njem pa so številni mladi našli tudi kraj za ustvarjanje in nova delovna mesta.