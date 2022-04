Kot je uvodoma dejal predsednik LMŠ Marjan Šarec, bodo tokratne volitve prelomne. »To ne bodo navadne volitve, ampak bodo referendum o tem, ali bomo spet postali Slovenija, kakršne smo bili vajeni. Torej država, v kateri se spoštujejo človekove pravice, kjer se ne pritiska na medije in na tožilstvo, kjer se ne zlorablja policije in kjer so neodvisne institucije resnično neodvisne. Napočil je čas, da napovemo konec vladavini, ki smo jo gledali dve leti, da napovemo konec teptanja demokracije in konec cirukusa, kakršnega smo gledali včeraj na nacionalni televizijije,« je povedal Šarec in ljudi pozval k volitvam.

Zagotovil je, da bo pet strank leve sredine Slovenijo s skupnimi močmi vrnilo v normalnost. »Naša naslednja vlada bo trdna in močna in bo delala za vse državljane. To je naša trdna zaveza,« je sklenil prvak LMŠ.

Mesec: Naš cilj je ustavna večina

Vodja Levice Luka Mesec je vse državljane pozval, da si še enkrat ogledajo včerajšnje soočenje na TV Sloveniji. »V včerajšnjem soočenju nismo videli le, kaj je ta vlada naredila iz RTV, ampak kaj je naredila iz Slovenije. Medtem ko se v tej vladi trkajo po prsih, kaj so naredili za Slovenijo, so v resnici na pomembna mesta nastavljali takšne ljudi, kot je včerajšnji povsem nesposobni voditelj Igor Pirkovič in se obkrožali z ljudmi s kriminalno preteklostjo, kot je Rok Snežič.« je povedal Mesec.

Pet strank leve sredine po njegovih besedah predstavlja prihodnost Slovenije. »Naše stranke so raznorodne, med nami so socialisti, ekologi, liberalci, izbira je pestra, a ni treba, da katerikoli od nas posamično premaga SDS, ampak da ga premagamo skupaj. Če bo volilna udeležba dobra, lahko to pomeni, da stranke skupaj dosežemo več kot 60 odstotkov glasov in s btem ustavno večino, kar bi omogočilo, da odpremo nov list v zgodovini,« je dejal Mesec in zagotovil, da bo Levica trden del koalicije.

»Vse javnomnenjske ankete kažejo, da si ljudje želijo spremembe, da želijo levosredinsko koalicijo, pa je povedala predsednica SAB Alenka Bratušek in dala zavezo, da bo SAB trden in stabilen člen te levosredinske vlade. »Vsakemu, ki si je ogledal kakšno soočenje, je jasno, da smo stranke leve sredine tiste, ki bomo stabilizirale javne finance, poskrbele za upokojence, zdravstvo, za stanovanja za mlade. Na drugi strani se hudo trudijo, da bi ljudje levosredinskega pola ostali doma in ne bi šli na volitve. A ne bo jim uspelo. Ljudem sporočam, da bomo 24. aprila zmagali in sestavili trdo, močno, zanesljivo in odgovorno ekipo, ki bo Slovenijo z znanjem in izkušnjami postavila nazaj na pravo pot,« je dejala Brauškova

Fajon: Nedelja bo zmaga za demokracijo

Ppredsednica SD Tanja Fajon je opozorila, da je Slovenija je dosegla dno in da je skrajni čas za spremembe. »To ni več Slovenija, v kateri želimo živeti in na katero smo ponosni. Ta ekipa petih strank je skupaj s civilno družbo jamstvo , da Slovenijo vrnemo v normalnost, da vrnemo ljudem dostojanstvo in obnovimo demokracijo ter postavimo trde temelje nove močne vlade,« je dejala. Zagotovila je, da ne bodo ponovili napak preteklih levosredinskih vlad. »Marsikaj smo se naučili iz napak, zato z optimizmom gledamo v prihodnost. Nedelja bo zmaga za demokracijo,« je povedala Fajonova.

Urška Klakočar Zupančič, ki je zastopala Gibanje Svoboda, je dejala, da so se v stranki združili ljudje, ki jim ni vseeno za Slovenijo. "V zadnjih dveh letih zlorabe oblasti smo doživeli razpad pravne države. Želimo si živeti v držav, v kateri bomo ljudje spoštovani, kjer ne bomo oglobljeni, če bomo povedali kaj kritičnega čez oblast. Vseh pet strank delimo iste vrednote in se zavzemamo za pravno državo in demokracijo.. Zavezujemo se, da bomo Slovenijo popeljali nazaj na pravo pot,« je dejala in svoj govor zaključila z željo, da se Slovenija 24. aprila »zbudi v lepo in svobodno jutro«.