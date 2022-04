Na Poljskem odpovedali iskanje pogrešanih po eksploziji v premogovniku

Na Poljskem so odpovedali iskanje sedmih pogrešanih po eksploziji, ki je v sredo v premogovniku na jugu države terjala pet življenj. Razmere v rudniku so trenutno prenevarne, so ocenili pri družbi JSW, ki upravlja s premogovnikom Pniowek v kraju Pawlowice.