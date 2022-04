Južna Koreja preizkusila dve balistični raketi

Južna Koreja je ta teden uspešno preizkusila dve balistični izstrelitvi s podmornice, so danes ob sklicevanju na vojaške vire poročali lokalni mediji. Do preizkusa orožja prihaja v času eskalacije napetosti zaradi nenehnega povečevanja oborožitve na obeh straneh 38. vzporednika, ki korejski polotok deli na severni in južni del.