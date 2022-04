Poveljnik Civilne zaščite Bovec Edi Melinc ne izključuje, da se bo na reki še vedno videlo onesnaženje, predvsem v tolmunih, kjer voda zastaja dlje časa, so pa vse dosedanje analize pokazale, da je voda ustrezna.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, izlita snov po prvih podatkih naj ne bi bila nevarna za ljudi, živali in rastline, vendar bo to dokončno ugotovljeno in potrjeno v nadaljevanju policijske preiskave. Policisti policijske postaje Bovec nadaljujejo preiskavo v smeri suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja iz malomarnosti, odvzeti in zavarovani so bili tudi vzorci za nadaljnjo policijsko preiskavo, so še sporočili s PU Nova Gorica.

Poveljnik Gasilske zveze Kobarid Andraž Mašera je pred tem dejal, da bodo gasilci in pripadniki civilne zaščite še naprej opravljali monitoring stanja reke, ki pa je po njegovih besedah nekoliko boljše kot v četrtek. »Višji vodostaj Soče bi še bolj razredčil snov in očistil strugo,« je dodal.

Buren odziv med domačini

Iz tovarne TKK se je v Sočo izlilo najmanj dve toni polikarboksilatnega polimera z oznako Bulident VR 750, ki po varnostnem listu sicer ni klasificiran kot nevarna snov. Izlita snov je bila vidna kot pena na površini vode. Dogodek je sprožil buren odziv med domačini. V četrtek zvečer se jih je okoli 70 zbralo pred tovarno TKK v Srpenici in prižgalo sveče na pločniku pred njo. Iz Soče so tudi odvzeli vzorce vode in napovedali, da bodo njihove vzorce dali v analizo ter jo tudi sami plačali iz donacij, saj ne zaupajo uradnim rezultatom.

Podjetje TKK Srpenica je sicer na lastno pobudo vzelo vzorce vode, med drugim pri kraju Idrsko in na sotočju Soče in Tolminke pri Tolminu, in jih poslalo v analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V intervenciji so sodelovali prostovoljni gasilci iz Kobarida, Bovca in Tolmina ter strokovnjaki iz podjetja TKK.