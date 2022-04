Tracking poll ob 11. uri: Gibanje Svoboda ohranja prednost, LMŠ in SAB rasteta

Danes dopoldan smo v tiskani izdaji Dnevnika in na spletni strani dnevnik.si objavili prvo raziskavo javnega mnenja po metodi tracking poll, zdaj pa objavljamo še prvo tovrstno dopoldansko raziskavo, ki ji bo najkasneje do 22. ure sledil še zadnji, tretji tracking poll. Po merjenju ob 11. uri stranka Gibanje Svoboda ohranja dobri dve odstotni točki prednosti pred SDS. Obe sta se nekoliko okrepili v primerjavi z zadnjo objavljeno anketo, tudi LMŠ in SAB sta pri štirih odstotkih podpore.