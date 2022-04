Rekord glede udeležbe ne predčasnih volitvah je padel že v prvih dveh dneh, ko je skupno glasovalo 84.209 volilk in volilcev. Gre za najvišjo udeležbo na predčasnem glasovanju na volitvah in referendumih v zgodovini Slovenije. Včeraj je svojo državljansko dolžnost opravilo še 45.941 volivk in volivcev.

Na zadnjih državnozborskih volitvah je na predčasnem glasovanju skupno glasovalo 53.158 upravičencev. Končna volilna udeležba je bila takrat 53-odstotna.

Ljubljansko omnia volišče z Linhartove prestavili na Gospodarsko razstavišče

Državna volilna komisija (DVK) je sporočila, da bo lokacija volišča omnia prestavljena na Gospodarsko razstavišče. Do spremembe je prišlo zaradi izjemno velikega števila oddanih vlog za glasovanje na tem volišču. Na prvotno predvideni lokaciji na sedežu Upravne enote Ljubljana na Linhartovi cesti 13 ne bi bilo mogoče zagotoviti učinkovite in pravočasne izvedbe glasovanja, so pojasnili.