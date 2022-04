Glede na navedbe izraelske policije so po jutranji molitvi izbruhnili izgredi, med katerimi naj bi Palestinci v policiste med drugim metali kamne. Spopadi naj bi se nato preselili do Zidu žalovanja, kjer so potekale judovske molitve. Policija je glede na poročanje francoske tiskovne agencije AFP posredovala z uporabo solzivca in gumijastih nabojev.

Glede na navedbe palestinskega Rdečega polmesca je bilo ranjenih 31 Palestincev, od katerih so jih 14 prepeljali v bolnišnico, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Tempeljski grič v Jeruzalemu je sveti kraj tako za jude kot za muslimane. Na njem stoji mošeja Al Aksa, ki je tretji najsvetejši kraj za muslimane, obenem pa je tudi judovski sveti kraj, saj sta tam stala dva judovska templja. Kraj je pod palestinsko upravo, Izrael pa je pristojen za varnost. V skladu z dogovorom lahko kraj obiščejo tudi judje, vendar tam ne smejo moliti.

V preteklem tednu je na tem območju skoraj vsak dan prišlo do nasilja, potem ko je bilo minuli petek v spopadih na Tempeljskem griču ranjenih več kot 150 Palestincev. To je vodilo v dodatno stopnjevanje nasilja med stranema, ko so palestinske oborožene skupine z območja Gaze na Izrael izstrelile več raket, Izrael pa je odgovoril z letalskimi napadi na Gazo.

Novo nasilje sproža skrbi pred ponovitvijo večjega stopnjevanja napetosti, potem ko so pred letom dni podobni nemiri vodili v 11-dnevno vojno med stranema.