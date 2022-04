Netflix bi služil z oglasi in “slepimi potniki”

Največji ponudnik pretočnega gledanja serij in filmov Netflix se po rekordnem letu 2020 in uspešnem letu 2021 sooča s padcem števila naročnikov. Kot morebitne rešitve navajajo izvedbo cenejših paketov z oglasi in večji pritisk na »slepe potnike« oziroma deljenje Netflixovih računov.