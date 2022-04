Kopitar je dosegel svoj 19. gol v sezoni, ko je strel Alexandra Edlerja preusmeril v mrežo. Skupno ima ob 45 podajah 64 točk v tej sezoni.

Los Angeles Kings so se približali uvrstitvi v končnico s tretjo zaporedno zmago. Trenutno v razvrstitvi zahodne konference zasedajo šesto mesto. Do konca rednega dela sezone pa bodo odigrali še tri tekme.

Na njihovem računu je trenutno 94 točk. Nashville ima ob dveh tekmah manj eno točko manj, Dallas ob eni tekmi manj kot LA Kings tri točke manj. Kralji imajo pet točk prednosti pred Las Vegasom za tretje mesto v pacifiški diviziji.

Na tekmi v Los Angelesu so za domačo ekipo zadeli še Phillip Danault, Andreas Athanasiou in Trevor Moore. Jonathan Quick je dosegel 15 obramb, Adrian Kempe in Edler pa sta imela po dve podaji.

Patrick Kane je zadel za odpisani Chicago, ki je izgubil devet od zadnjih 11 tekem. Vratar Chicaga Collin Delia je pred odhodom v tretji tretjini zaradi poškodbe spodnjega dela telesa zbral 31 obramb.

Los Angeles bo v noči na nedeljo gostil že odpisani Anaheim Ducks.