Rusija je včeraj naznanila zavzetje Mariupolja, le še v jeklarni Azovstal naj bi ostajalo nekaj tisoč ukrajinskih vojakov. V obsežen tovarniški kompleks naj bi se sicer zateklo tudi več tisoč civilistov.

A Zelenski je ponoči zatrdil, da se boj nadaljuje. »Na jugu in vzhodu naše države okupatorji še naprej počnejo vse, da bi imeli razlog, da govorijo o vsaj nekaj zmagah,« je dejal. »Lahko le odlašajo z neizogibnim - trenutkom, ko bodo morali napadalci zapustiti naše ozemlje, zlasti Mariupolj, mesto, ki se upira Rusiji ne glede na vse, kaj govorijo okupatorji,« je zatrdil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pristaniško mesto na jugu države je že dolgo tarča neizprosnih napadov ruskih sil, ki želijo vzpostaviti kopenski most med priključenim Krimom in proruskima regijama Doneck in Lugansk na vzhodu.

Mestni svet Mariupolja je v četrtek objavil posnetke iz zraka, ki naj bi dokazovali obstoj množičnih grobišč v bližini mesta. Tudi ameriško satelitsko podjetje Maxar je zasledilo območje z okrog 200 grobovi. Posnetki naj bi prikazovali širjenje grobišča, ki je začelo nastajati konec marca. Glede na trditve lokalnih oblasti naj bi Rusi tam pokopavali civiliste iz Mariupolja, poroča britanski BBC.

Ruska ofenziva se je sicer v zadnjem času usmerila zlasti na vzhod države, kjer se po navedbah ukrajinske vojske spopadi krepijo. Ruske enote so zaostrile boje vzdolž celotne frontne linije v regiji Doneck, je v jutranjem poročilu navedel generalštab ukrajinske vojske.

Ponudbo prekinitve ognja za čas pravoslavne velike noči, ki bo ta konec tedna, je medtem ruska stran po navedbah Zelenskega zavrnila. K prekinitvi ognja za velikonočne praznike sta med drugim pozvala papež Frančišek in generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

»To zelo dobro kaže, kako voditelji te države dejansko obravnavajo krščansko vero in enega od najbolj radostnih in pomembnih praznikov,» je v četrtek zvečer dejal Zelenski in dodal, da kljub temu ohranjajo upanje v mir in upanje, da bo življenje premagalo smrt.

Zelenski: Ukrajina potrebuje sedem milijard dolarjev mesečno

Ukrajina na mesečni ravni za delovanje potrebuje sedem milijard dolarjev, za kasnejšo obnovo pa bo potrebnih več sto milijard dolarjev, je v četrtek na srečanju Mednarodnega finančnega sklada (IMF) in Svetovne banke dejal Zelenski. Svetovna banka dosedanjo škodo v državi ocenjuje na približno 60 milijard dolarjev.

Po besedah Zelenskega je sedem milijard dolarjev mesečno potrebnih za nadomestitev gospodarskih izgub, ki jih je država utrpela zaradi ruske invazije. Poleg tega pa bo Ukrajina potrebovala »stotine milijard dolarjev za obnovo vsega tega pozneje«, je dejal prek video povezave iz Kijeva. »Ruska vojska načrtno uničuje vse objekte v Ukrajini, ki služijo kot ekonomska osnova za življenje. To vključuje železniške postaje, skladišča hrane, naftne rafinerije,« je dejal zbranim na srečanju finančnih ministrov in guvernerjev držav članic IMF ter Svetovne banke v Washingtonu.

Zavzel se je še za to, da mednarodna skupnost Rusijo nemudoma izključi iz mednarodnih finančnih institucij, vključno s Svetovno banko, IMF in drugimi. Vse države »morajo biti pripravljene takoj prekiniti vse vezi z Rusijo«, je dejal v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Svetovna banka je medtem ocenila, da fizična škoda na ukrajinskih stavbah in infrastrukturi glede na prve ocene znaša okrog 60 milijard dolarjev. Znesek ne vključuje vse večjega gospodarskega stroška vojne in bo naraščal ves čas trajanja vojne, je po poročanju britanskega BBC v četrtek dejal predsednik Svetovne banke David Malpass.

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je ob tem napovedala 500 milijonov dolarjev finančne pomoči Ukrajino, s katero želijo ZDA pripomoči k plačilu plač, pokojnin in zagotavljanju storitev v državi.

Pomoč je napovedala po srečanju z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom in finančnim ministrom Sergijem Marčenkom in dejala, da je nujno omogočiti vladi funkcioniranje kljub ruski invaziji. »Potrebe so ogromne in to pomoč nameravamo čim prej zagotoviti neposredno Ukrajini, da jo lahko porabi za nujne potrebe,« je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.