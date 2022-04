Na Televiziji Slovenija so se ob iztekajoči se kampanji pred državnozborskimi volitvami včeraj soočili Robert Golob (Gibanje Svoboda), Janez Janša (SDS),Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica), Matej Tonin (NSi), Zdravko Počivalšek (Povežimo Slovenijo), Marjan Šarec (LMŠ), Alenka Bratušek (SAB), Zmago Jelinčič (SNS), Ljubo Jasnič (DeSUS), Dejan Podgoršek (Naša dežela) in Ivan Gale (Naša prihodnost in Dobra država).

Predstavniki strank so uvodoma predstavili ključne točke svojih programov, za katere obljubljajo, da jih bodo izpolnili v naslednjem mandatu. Oddajo pa je zaznamovalo predvsem kaotično vodenje Igorja Pirkoviča, ki ni uspel obvladati vse pozive po replikah in prerekanj med sodelujočimi. Temu je močno prispeval izbor tem, ki ni v ospredje postavljal vsebinskih predlogov strank za prihodnji mandat, temveč gojil predvsem prerekanje med kandidati. Dokončni razpad soočenja se je pripetil, ko so prizorišče pričeli zapuščati posamezni sodelujoči.

Prvi je v nezadovoljstvu nad potekom soočenja črto potegnil Zmago Jelinčič in odkorakal izpred kamer, pri tem pa ob sestopu z odra napačno ocenil višino stopnice, se spotaknil in ob glasnem hrupu padel. Za kamerami je domnevno zaropotalo zaradi stola, ob katerega se je udaril poslanec. Dogodek so v studio vnesel še več nelagodja, Robert Golob je prek video konference vprašal, če je »še živ«, Jelinčič pa mu je sam odgovoril, da žal je. Pripetljaj je zabaval tudi številne uporabnike tviterja, ki so pričeli deliti hudomušne objave na politikov račun.

Strasti se v studiu tudi po Jelinčičevem padcu niso umirile. Že kmalu je črto pod soočenjem sklenil potegniti še Luka Mesec, njemu pa so sledili Ljubo Jasnič, Tanja Fajon, nazadnje pa še Marjan Šarec in Alenka Bratušek. Luka Mesec je svoj odhod utemeljil z očitkom: »Imeli ste uro in pol priložnopsti, da bi šli na vsebino. Zdaj nam je ostalo 15 minut, da naj bi se o neki vsebini pogovarjali. Vprašanj sploh nimate. Na takem formatu ne morem sodelovati, ker ne vidim v tem popolnoma nobenega smisla, razen tega, da vsi skupaj tukaj ljudi dobesedno odganjamo od volitev. Upam, da bomo res to končali v nedeljo. Na tej točki pa se vam za to danes, karkoli je že bilo, lepo zahvaljujem.« Še prej je bil kritičen: »To ni samo slika, kam je ta vlada pripeljala RTV Slovenija, to je slika, kam je ta vlada pripeljala Slovenijo.«

Na dogajanje v studiu so se medtem odzvali tudi z vrha RTV Slovenija. V izjavi za javnost so izrazili obžalovanje, da so nekateri predstavniki političnih strank oddajo predčasno zapustili. »Obžalujemo pa tudi, da so bili ustvarjalci RTV Slovenija med oddajo deležni žaljive komunikacije,« so še zapisali. »Poudarjamo, da je RTV Slovenija avtonomna institucija, njeno vodstvo odločno podpira novinarsko in uredniško neodvisnost in obsoja vsakršno zlorabo javnega medija in njenih ustvarjalcev za nabiranje političnih točk.«