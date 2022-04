Lepšega scenarija si navijači košarkarske Cedevite Olimpije niso mogli zamisliti. Potem ko se še ni polegel prah po odlični predstavi v osmini finala evropskega pokala proti Türk Telekomu in predvsem izjemnem vzdušju v Stožicah, je iz Beograda prišla razveseljiva novica. Turški Bursaspor je v polni Štark Areni pred 20.000 domačimi navijači po podaljšku ugnal Partizana s 103:95, kar pomeni, da bo v sredo gostoval v Ljubljani. Vstopnice za obračun gredo za med in vse kaže, da bodo Stožice čez pet dni pokale po šivih.

Ljubljano je zajela prava košarkarska evforija. Potem ko so bili navijači praktično že sprijaznjeni s tem, da bo Olimpija v četrtfinalu gostovala v Beogradu pri Partizanu, je Bursaspor s senzacijo stvari postavil na glavo. V slovenski prestolnici in po vsej državi je tako te dni vstopnica za prihajajoči obračun ena najbolj iskanih stvari. Turško moštvo, ki ga vodi nekdanji trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević, je proti Partizanu prikazalo herojsko predstavo. Po izenačenem obračunu je Partizan v drugem delu zadnje četrtine začel prevzemati stvari v svoje roke. Minuto in 13 sekund pred koncem je vodil za pet, ob prodoru pa se je prostor pod košem povsem odprl za Alekso Avramovića, ki je z zabijanjem želel zabiti zadnji žebelj v krsto nasprotnika. A pri tem je precenil lastne sposobnosti, saj je žogo zarinil v sprednji del obroča, kar se je na koncu izkazalo za ključen trenutek tekme. John Holland je namreč sedem sekund pred koncem zadel trojko za izenačenje, na drugi strani pa jo je Kevin Punter zgrešil za zmago. Bursaspor je v podaljšku izkoristil ponujeno in prišel do velikega presenečenja.

»Skrušen sem. Enoletno delo je šlo v nič v eni noči. Že pred prihodom sem rekel, da bom tu vsaj tri leta, saj se zgodi, da ti prvo leto ne gre vse po načrtih. Če pa kdo misli, da je problem v meni, lahko odidem v sekundi,« je po tekmi razpredal trener Partizana Željko Obradović, ki je bil nekajkrat na robu solz. Njegov rojak na klopi Bursasporja Dušan Alimpijević je poudaril, da je bila polna Štark Arena morda večje breme za nasprotnika, kar so potihem tudi pričakovali, nato pa se je za trenutek že obrnil proti Olimpiji. »Znova bomo gostovali v Ljubljani pri ekipi, ki igra v zadnjih dveh mesecih izjemno. Dobro se bomo pripravili in v tem uživali. To je velika stvar za ta klub.« Olimpija in Bursaspor sta se letos že pomerila v skupinskem delu. Ljubljančani so klonili na gostovanju in zmagali v Stožicah.

Še pred sredinim spektaklom čaka zmaje v ligi ABA zadnja tekma rednega dela. Danes ob 21. uri bodo na zaostali tekmi 16. kroga gostovali pri FMP, tekma pa rezultatskega pomena nima več. Kot ga nima tudi za Krko, ki je že izpadla. Ob 17. uri bo gostila Mego.