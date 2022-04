Peta tekma Slovenije v rokometnem pokalu Evropske rokometne zveze (EHF) – namenjenem reprezentancam, ki ne nastopajo v kvalifikacijah za letošnje rokometno evropsko prvenstvo za ženske med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji – tretji poraz. Po dveh neuspehih proti evropskim prvakinjam Norvežankam so bile zdaj v Stožicah pred okoli 400 gledalci od igralk selektorja Dragana Adžića boljše še Črnogorke, s katerimi se bodo Slovenke znova pomerile v nedeljo v Podgorici. Edini dve dozdajšnji zmagi so Ana Gros in soigralke zbrale proti Severni Makedoniji.

Večino tekme je bil izid izenačen, v ključnih trenutkih pa je Slovenija popustila. V 57. minuti je njen zaostanek znašal pet golov (26:31) in jasno je bilo, da bodo doživele poraz. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Ana Gros z desetimi goli, Tamara Mavsar, ki je po porodu odigrala prvo reprezentančno tekmo, in Nataša Ljepoja pa sta dosegli po štiri zadetke. Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić na nedeljski tekmi ne bo mogel računati na igralke Krima, ki se pripravljajo za četrtfinalni tekmi evropske lige prvakinj z norveškim Vipersom. Prva bo 1. maja v Ljubljani, povratna pa 7. maja v Kristiansandu.

Do začetka največjega ženskega športnega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije, evropskega prvenstva v rokometu, je sicer ostalo še manj kot 200 dni. Poleg Celja je danes tako svoj odštevalnik dobila še Ljubljana, drugo slovensko prizorišče, ki bo novembra gostilo euro 2022.