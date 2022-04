Zamude sprožajo očitke in pomisleke

V državni volilni komisiji so se odzvali na očitke o zamudah pri pošiljanju glasovnic v tujino. Na Pošti trdijo, da so zagotovili dostavo pošiljk v čim krajšem času. Pravniki ob tem opozarjajo, da bi lahko zaradi napak prišlo do številnih ugovorov in očitkov glede legitimnosti volilnega izida.