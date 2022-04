Kovidni gostinski razvrat

Potem ko smo zahvaljujoč romantiki bivšega ministra za kmetijstvo izvedeli, v katerem hotelu te spustijo domov, ne da bi plačal račun, smo včeraj izvedeli še, v katerih restavracijah radi sprejemajo službene plačilne kartice ministrov. Pri tem so najbolj zanimivi poslovna kosila in večerje ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ki so se dogajali v vse prej kot eminentnih ljubljanskih restavracijah, kjer si težko predstavljamo omizje ministrovih gostov. Govorimo o restavracijah tipa Mirje, Čad, Da Bu Da, pub Plečnik, kjer jedo tudi študenti na bone, da o sladoledu pri Žabarju niti ne govorimo. Za vso hrano in pijačo je minister v dveh letih zapravil okoli 5000 evrov.