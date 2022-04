Varovanke Gregorja Rozmana so priložnost za naslov državnih prvakinj iz rok izpustile že v sredo, ko so pri vodstvu z 2:1 v nizih v četrtem imele štiri zaključne žoge. Vse štiri so zapravile, kar so Mariborčanke izkoristile, dobile peti niz in izsilile četrto tekmo. V njej so Kamničanke prvi niz gladko dobile, vendar so v drugem po vodstvu z 21:16 popustile, končnica pa je pripadla domači ekipi, ki je dobila tudi tretji niz.

Četrti niz je bil spet v znamenju gostij, ki so v še tretjem tie-breaku finala končnice prišle do dveh zaključnih žog. Kazalo je že, da se bo ponovila zgodba iz Kamnika, toda Lucille Charuk, Kanadčanka v dresu Calcita Volleyja, je izid na 15. točki izenačila, Eva Pavlović Mori je svoji ekipi priborila še tretjo zaključno žogo, z asom pa je Charukova le potrdila zmago kamniške ekipe.

»Mariborčanke so v polju reševale izredno težke situacije, izredno natančno so igrale drugo žogo, imajo pa tudi dve močni napadalki iz cone štiri, ki sta nam delali obilo preglavic. Zato bi bilo napačno reči, da je bila kakovost tako očitno na naši strani. Mislim pa, da je nocoj odločala naša psihološka trdnost, pripravljenost verjeti v zmago do zadnje žoge in se držati tistega, kar smo se dogovorili pred tekmo,« je po tekmi dejal Gregor Rozman, trener odbojkaric Calcita Volleyja, ki so bile v letošnji sezoni najboljše tudi v pokalnem tekmovanju.