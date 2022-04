Po uspehu slovenske ženske teniške reprezentance na Pokalu Billie Jean King v Antalyi, kjer so si igralke pod vodstvom Andreja Kraševca zagotovile napredovanje iz 1. evroafriške skupine v kvalifikacije za svetovno skupino, je bila osrednja slovenska teniška vest začetka tedna, da bo po dolgih letih v Sloveniji znova nastopila Polona Hercog. Štajerka se je namreč prijavila za nastop v Kopru, ki bo med 1. in 8. majem gostil enega številnih mednarodnih turnirjev na slovenskih tleh pod okriljem Tenisa Slovenije. Izkazalo se je, da »slavnostnega« dogodka vendarle ne bo, saj si je Polona Hercog premislila. Kljub temu bo mogoče na Obali videti številne nekdanje vrhunske teniške igralke ter mlade upe, priložnost za odmevni rezultat pa bodo iskale tudi mlade slovenske igralke ter Pia Lovrič in Živa Falkner, ki sta bili članici reprezentance v Turčiji. Najvišje postavljena igralka med prijavljenimi je Francozinja Chloe Pacquet (105. na svetu), na startni listi pa sta tudi Srbkinja Aleksandra Krunić in Italijanka Sara Errani, zmagovalka Portoroža leta 2008 in finalistka Rolanda Garrosa leta 2012.

Vsi Slovenci že izpadli

Potem ko je najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene v Beogradu premagal Kazahstanca Mihaila Kukuškina ter dosegel prvo zmago po lanskem Wimbledonu, je včeraj v srbski metropoli naletel na previsoko oviro. Domov ga je poslal Fabio Fognini. Lanski zmagovalec Monte Carla je bil v osmini finala boljši s 6:2, 6:3. Bedene je dvoboj odlično začel in dobil prvi dve igri, pri vodstvu z 2:1 v igrah je Ljubljančan rešil šest priložnosti tekmeca za odvzem servisa, sedme pa ne. V nadaljevanju je v Beogradu potekal enosmerni promet v prid Italijana.

Slabo je peščeno sezono začela najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici Tamara Zidanšek. Lanska polfinalistka Rolanda Garrosa je v uvodnem krogu v Stuttgartu proti Lauri Siegemund dobila le šest iger ter po manj kot uri in pol izgubila s 3:6, 3:6. Polona Hercog, Dalila Jakupović in Blaž Rola so tekmovali na turnirjih nižjega ranga. Polona Hercog je v Chiassu že v prvem krogu priznala premoč Španki Irene Burillo Escorihuela, v Švici pa je v uvodnem nastopu glavnega turnirja izpadla tudi Dalila Jakupović, ki je proti prvi nosilki Italijanki Lucii Bronzetti dobila šest iger. Ptujčan se je že v uvodnem krogu challengerja v Splitu izvlekel proti Hrvatu Luki Mikrotu, v drugem krogu pa je bil od Slovenca s 6:0, 3:6, 6:2 boljši Poljak Kacper Žuk.

Ostri odzivi

V teniškem svetu je ta teden odmevala novica, da naj bi organizatorji turnirja v Wimbledonu prepovedali nastop ruskim in beloruskim športnikom. Odzivi so bili burni, najodmevnejša pa sta podala prvi igralec sveta Novak Đoković in najboljša Ukrajinka Jelina Svitolina. »Sem otrok vojne in vedno sem jo in jo bom obsojal. Odločitev wimbledonskih organizatorjev se mi zdi nora. Teniški igralci nimajo nobene zveze z grozotami, ki se dogajajo v Ukrajini. Ko se politika vmeša v šport, posledice niso dobre,« je z domačega turnirja v Beogradu sporočil Novak Đoković, njegove besede pa so zakrožile po svetu.

Na stran ruskih in beloruskih športnikov se je postavila tudi Jelina Svitolina, a je pristavila, da bi morali pustiti igrati vsem teniškim igralkam in igralcem, ki jasno izrazijo svoje mnenje, da so proti vojni v Ukrajini. »Žal moram priznati, da v zadnjih dveh mesecih tenis ni moja življenjska prioriteta. V Ukrajini imam veliko prijateljev in starše, za katere me skrbi ves čas. Tudi če se želim povsem osredotočiti na tenis, mi to ne uspe, saj sem na vsakem koraku deležna vprašanj, kako so moji svojci,« pravi Jelina Svitolina, ki si tako kot skoraj ves svet želi, da bi se groza v Ukrajini čim prej končala.

Na odločitev Wimbledona so se ostro odzvali pri moškem in ženskem profesionalnem združenju teniških igralcev. Dejali so, da bi šlo v primeru prepovedi za diskriminacijo ruskih in beloruskih športnikov. Mimogrede, Wimbledon bo letos potekal v Londonu med 27. junijem in 10. julijem, kot je običajno, tri tedne po finalu OP Francije v Parizu. V naslednjih tednih bo nekaj najmočnejših turnirjev na pesku, prihodnji teden pa naj bi po uspešnem nastopu v Turčiji na pesku v Madridu začela tekmovati tudi Kaja Juvan.