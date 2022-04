V sredo zvečer sta se v skoraj triurnem televizijskem soočenju spoprijela predsednik Emmanuel Macron in njegova izzivalka Marine Le Pen, finalista drugega kroga predsedniških volitev 24. aprila. Največje razlike je bilo opaziti v njunih pogledih na socialno in energetsko politiko, Evropsko unijo ter pet milijonov muslimanov s francoskim državljanstvom.

V anketi po soočenju je 59 odstotkov vprašanih, ki so spremljali televizijsko soočenje (spremljalo ga je 16 milijonov Francozov), menilo, da je bil Macron bolj prepričljiv. A Le Penova se je tokrat veliko bolje odrezala kot pred petimi leti, ko jo je Macron v drugem krogu močno premagal in osvojil kar 66 odstotkov glasov.

Napadel je njen socialni program

Le Penova je nastopila kot braniteljica preprostih ljudi: zavzela se je za 10-odstotno povečanje plač, za trajno zmanjšanje davka na dodano vrednost (DDV) pri vse dražji energiji z 20 na 5,5 odstotka in za trajno odpravo DDV na osnovna živila ob vse dražji hrani.

Macron je opozoril, da o dvigu plač v zasebnem sektorju ne odloča predsednik države, dvig plač v javnem sektorju pa pomeni večje davke ali zadolževanje države. Le Penova želi davke zmanjšati, kar samo po sebi vodi do zadolževanja države. Poleg tega bodo imeli od odprave DDV korist tudi bogati. Menil je, da je sedanja začasna regulacija cen energije ustrezen odgovor na visoko rast cen energentov.

Za zmanjšanje revščine je po Macronu treba zmanjšati brezposelnost, ki je sicer danes v Franciji na najnižji ravni po letu 2008. Tudi zato je v sredo zvečer Macron lahko dejal: »Kupna moč Francozov se je zvišala.« Za 10 odstotkov najrevnejših se je v teh petih letih zvišala za 5 odstotkov. Le Penova je sicer dejala, da 70 odstotkov Francozov meni, da jim je življenjski standard v zadnjih petih letih upadel. Očitno gre za napačno subjektivno percepcijo.

»Odvisni ste od Putina!«

Drugače kot agresivni Macron je Le Penova nastopala večinoma umirjeno. Vendar jo je potem Macron napadel, da ne more voditi Francije, potem ko si je pred leti za financiranje svojih volilnih kampanj sposodila več milijonov evrov pri ruski banki, ki je povezana s Kremljem. »Odvisni ste od gospodarja Kremlja,« ji je dejal in to povezal z dejstvom, da je leta 2014 priznala priključitev Krima. Poskušala se je izvleči iz zagate, rekoč: »Francoske banke niso hotele posoditi denarja.« Priznala je, da dolga še vedno ni odplačala. Menda pa za njene volilce, ki si želijo le večje kupne moči, zunanja politika ni pomembna.

Le Penova se je odrekla agendi izstopa iz EU, se bo pa zavzemala za njeno »temeljito preobrazbo«. Je za Evropo narodov: »Evropska komisija mora spoštovati suverenost narodov.« Nasprotovala je evropski suverenosti: »Evropski narod ne obstaja.« Macron je odvrnil, da bi Evropa suverenih narodov, kot jo hoče Le Penova, pomenila konec EU. Na primeru nabave cepiv proti covidu in odprave gospodarskih posledic pandemije pa je pokazal, kako pomembna je EU za Francijo.

Čeprav sta se strinjala, da je gradnja jedrskih elektrarn potrebna, pa Macron ostro nasprotuje načrtu njene energetske politike, ki temelji izključno na jedrski energiji ob hkratnem podiranju vetrnih elektrarn (s čimer želi desna populistka ugoditi prebivalcem podeželja). Opozoril je, da pred letom 2035 ne bo zagnana nobena nova jedrska elektrarna, torej bi ustavitev gradnje vetrnih elektrarn in njihovo podiranje povzročila pomanjkanje elektrike v Franciji do leta 2035.

Glede priseljevanja je Le Penova obljubila referendum. Na tako odločanje Francozov se namerava opirati tudi pri drugih vprašanjih. Da je še vedno skrajna desničarka, pa je pokazala s tem, ko je dejala, da namerava prepovedati zakrivanje las in vratu na ulici, ker naj bi muslimanke k temu prisilili njihovi možje, bratje in očetje. Macron je dejal, da bi takšna politika, ki krši ustavno zagotovljeno versko svobodo, vodila do »državljanske vojne«. x