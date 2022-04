Radio Študent zahteva spremembo

Radio Študent je predstavil odnos z ustanoviteljem, Študentsko organizacijo univerze v Ljubljani, in razloge za željo po spremembi akta o ustanovitvi. Sprememba se nanaša na dva člena v zakonu o nevladnih organizacijah, ki opredeljujeta neprofitnost in neodvisnost organizacij. Kot je povedal odgovorni urednik Radia Študent Matjaž Zorec, je študentska organizacija lani onemogočila financiranje zavoda Radio Študent, zaradi česar so sprožili akcijo zbiranja podpisov podpornikov.