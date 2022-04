Katere stranke so zapravile največ

Slovenija bo še danes preplavljena z volilnim gradivom. Katere stranke so zapravile največ in katere so se morale zadovoljiti s skromnejšo kampanjo? Na Dnevniku smo preverili, koliko denarja so v boju za glasove namenili tako favoriti kot tisti, ki lovijo volilni prag.