Vrščaju znova visoka zaporna kazen

Predsednica senata Marjana Topolovec Dolinšek je na celjskem okrožnem sodišču tudi v ponovljenem sojenju Andreja Vrščaja s Polzele nepravnomočno obsodila zaradi umora Vinka Pekliča in povzročitve hude telesne poškodbe mami Neži Vrščaj. Za obe kaznivi dejanji mu je izrekla enotno kazen 23 let in dva meseca zapora.