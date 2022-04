V prejšnjem tednu je bilo objavljenih več merjenj sentimenta vlagateljev in ti so pokazali ekstremni pesimizem. Po podatkih Bank of America, ki redno anketira svetovne upravljalce skladov, 64 odstotkov upravljalcev pričakuje padec indeksa S&P 500 pod 4000 točk. Tudi individualni investitorji so pesimistični. V prejšnjem tednu je po anketi AAII rast delniških trgov v prihodnjih šestih mesecih pričakovalo le 16 odstotkov vlagateljev, kar je najnižji delež v skoraj tridesetih letih. V tem tednu se je delež sicer izboljšal na 19 odstotkov, a je še zmeraj ekstremno nizek, dolgoročno povprečje je namreč 38 odstotkov. Po komentarjih predstavnikov Feda v zadnjem času še naprej rastejo pričakovanja investitorjev glede rasti obrestnih mer. Tako po podatkih terminskih pogodb na ameriški borzi CME trg do konca leta računa še na štiri dvige obrestne mere za 0,5 odstotne točke in dva dviga za 0,25 odstotne točke. Ekstremni pesimizem vlagateljev je običajno kontraindikator in tako nas v naslednjih tednih ne sme presenetiti rast tečajev. V tem tednu številne družbe objavljajo poslovne rezultate. Največ pozornosti je pritegnil Netflix, ki je v torek objavil prvi četrtletni upad števila naročnikov. Delnica je naslednji dan izgubila kar 35 odstotkov, od začetka leta pa je izgubila kar 62 odstotkov. Bistveno boljše rezultate je v sredo objavilo podjetje Tesla, ki je v prvem četrtletju glede na lansko prvo četrtletje povečalo prihodke za 81 odstotkov, zelo se je izboljšala tudi dobičkonosnost družbe.