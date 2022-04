Goran Dragić: Klic Kevina Duranta mu je pomenil ogromno

Po težkem obdobju, ko je Miami zamenjal za Toronto, ki nanj ni računal in ga je na začetku februarja v menjavi poslal v San Antonio, ki ga je odkupil, je slovenski košarkar Goran Dragić v ligi NBA znova v polnem pogonu. Z Brooklynom se v prvem krogu končnice bori proti Bostonu, po dveh tekmah pa v zmagah zaostaja z 0:2. 35-letni Ljubljančan je ob drugem porazu svojega moštva v noči na četrtek po slovenskem času dosegel 18 točk. Zlati slovenski kapetan se je v New Yorku dobro znašel in uživa v igranju z zvezdnikoma Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom.