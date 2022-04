Se vidimo (zjutraj) na volitvah? Brezpogojno da!

Volitve so v moje življenje vstopile že v otroških časih – ob zgodnjih nedeljskih jutrih. Takrat smo namreč nestrpno pričakovali očeta, da se čim prej spet pojavi na vratih in nam sporoči: »Prvi smo!« Ponosno smo mu čestitali, saj je v volilna opravila kot predsednik krajevne skupnosti vložil veliko truda: najprej z okraševanjem volišč in nato z mobilizacijo krajanov, da pridejo na volišča takoj, ko se ta odprejo, in bo tako prav naša krajevna skupnost prva, ki bo končala volitve. V takratnih časih niso bili pomembni rezultati volitev, temveč čas zaprtja volišč(a), ko so volili že vsi upravičenci in s tem navsezgodaj pokazali svojo pripadnost sistemu.