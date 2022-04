Nepreslišano: Marko Crnkovič, kolumnist

Da se kandidati radi kažejo v medijih v družinskem krogu, ni nič nenavadnega, niti ne nujno spornega. Mnogim ljudem – morda celo njihovim neprivržencem – je celo všeč, da politik pokaže tudi svojo privatno, človeško plat. Pa čeprav olepšano. Tudi z otroki. Pa naj. Glede na to, da je Tonin predsednik NSi, je potem še najmanj, kar mu lahko očitamo, da pri tem ekshibicionira tudi svojo ženo in otroke. To mu paše. Ali vsaj paše zraven. Cute. Toda doslej smo bili teh privatnih družinskih prizorov vajeni kvečjemu iz družabnih kronik in iz prijazno opravljivega tiska – ne pa tudi iz političnih reklam. Ne spomnim se, da bi kdo že prej instrumentaliziral svojo družino in otroke za potrebe političnega marketinga. Vsaj ne tako kot zdaj Tonin.