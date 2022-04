Bili smo na slabem 14. mestu po številu mrtvih na milijon prebivalcev, več kot 120 držav je bilo boljših od nas. Samo na pokopališča se moramo ozreti in vidimo to Pahorjevo »uspešnost«. Ko je napovedal še več kot vrnitev v normalnost, se je tudi krepko zmotil. Priča smo slepoti, agresiji in manipulacijam vladajočih, ki živijo za trenutek svoje moči, razmetavajo z denarjem, ne skrbi jih prihodnost naših potomcev, ter temu, kako se življenje lahko čez noč spremeni.

Vojna v Ukrajini, ki je Nato ni samo izzval, ampak jo s svojo nespametno »pomočjo« še bolj neti, ne vliva optimizma. (Agresija vedno prinaša še agresivnejše odgovore, znajdemo se v začaranem krogu, tja do nevarnosti svetovne vojne. Patološke poteze se izživljajo na plečih nemočnih.) Janševo negospodarno ravnanje, višanje življenjskih stroškov, stagflacija (nizka stopnja rasti ob visoki stopnji inflacije) ne vlivajo optimizma. Prav nič ne vemo, kaj nam pripravlja še covid-19. Kar naenkrat maske niso potrebne, zato ker je dovolj bolniških postelj. Pa za velikonočne praznike jih je treba sneti. Žegen z masko? Ne, to pa ne gre. Za nas jim je očitno vseeno, naj kar zbolimo, morajo nam dati občutek (lažne) sprostitve pred volitvami, da bomo pozabili vse pretekle odločitve in njihove posledice.

Nobene dileme nimam, kakršna koli vlada bo boljša od sedanje, vprašanje pa je, kako glasovati: dosledno ali preračunljivo. Janša s SDS gradi samo za nas »rajsko« avtokratsko državo z »najmodernejšo« policijo (za vsaka nebesa obstaja pekel), z »uravnoteženimi« mediji, s »pravimi« novinarji, »pravo« kulturo, raso in veroizpovedjo. To mu uspeva zaradi preračunljivosti, zapisane v DNK, in s preračunljivostjo vazalov. Počivalšek, ki bi se moral (ugotovitve računskega sodišča in KPK) umakniti iz politike in počakati vsaj na razplet, se preračunljivo rešuje z upanjem na poslansko imuniteto in se »povezuje«. (Kaj je bivšemu ustavnemu sodniku, da se mu to ne zdi sporno? Njemu in Kanglerju, ki samo zaradi neupoštevanja prisluhov ni bil obsojen in se gre glasnega propagandista.) Kmetijski minister se preračunljivo pridruži krščanskim demokratom, očitno mu je blizu (tudi) njihov priročni način: če se morda zlažeš (da si pozabil plačati 800 evrov), greš pač k spovedi. Stavim, da se navadnim državljanom to ne bi nikoli zgodilo, takega dopusta si sploh ne morejo privoščiti.

Priznam, da mi je blizu doslednost, pomeni mi: iskrenost, zanesljivost in trdnost stališč, na misel mi pride Levica. Zaradi doslednosti je nehala podpirati Šarčevo vlado. Postala je dežurni krivec za njen razpad, namesto da bi za to krivili koalicijske stranke, ki so prelomile dogovor o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja in se že pred tem preračunljivo dogovarjale z Janšo. (Zato tudi Šarcu ni ostalo nič drugega kot odstop.)

Naj zdaj preračunljivo glasujem za Goloba, ki je edini sposoben ustaviti Janšo? Pa sploh ne vemo, kaj nam bo (bi) prinesel z Bešičem Loredanom. (Privatizacijo javnega zdravstva?) Vzbuja mi kar nekaj bojazni. Ali morda za SAB, da bo stranka prišla v parlament? Ali dosledno za stranko, ki mi je po programu najbližja? Za druge »kulovce« na primer? Fajonova me ne prepriča za predsednico vlade (pa ne zato, ker je ženska) in s Pahorjem še niso prerezali popkovnice. Šarec ima kar nekaj dobrih poslancev, Levica se najbolj zavzema za mlade in najbolj ranljive … Kaj pa za Galeta, za žvižgača, ki je prebudil javnost? Doživljal je grožnje, izgubil službo brez možnosti zaposlitve v javnem sektorju, se boril proti nepravilnostim in se kar naprej izpostavljal. Ne, ker bi glas šel v nič? Ali pa za Vesno, ki je v nasprotju s Čuševo »Zeleni Slovenije« edina prava zelena stranka? Ne, spet bi glas šel v nič. Ravno to je žalostno, nekatere dobre stranke so s tem obsojene, da vedno ostanejo pred parlamentarnimi vrati. Kakor koli, treba se bo odločiti in raje pokazati vrata »janšizmu«.

Polona Jamnik, Bled