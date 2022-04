Po za zdaj še neuradnih podatkih se je voznik manjšega tovornjaka zaletel v zadnji del večjega tovornjaka (šleperja), nato pa je v oba tovornjaka trčilo še osebno vozilo. Gasilci so morali huje poškodovanega voznika manjšega tovornjaka s tehničnim posegom izvleči iz zverižene pločevine, da so ga lahko predali v oskrbo reševalcem. Predor je bil dalj časa zaprt, prav tako celoten omenjeni odsek avtoceste. Zdaj je sicer avtocesta že odprta, a so še vedno dolgi zastoji.