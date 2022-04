Baročna glasba za zdravje mladih glasov

Z najbolj priljubljeno Händlovo operno mojstrovino Agripina se jutri na oder Linhartove dvorane v Cankarjevem domu postavljajo študentke in študenti solopetja in člani baročnega orkestra Akademije za glasbo Ljubljana. Skoraj vsako leto pripravijo svežo produkcijo, letos je to baročna opera.