Vračanje nevtralnega pogleda

Na pregledni razstavi slovenske povojne umetnosti 1945–1978 je bila zastopana komaj kakšna ženska, čeprav se jih je takoj po drugi svetovni vojni v letnik na akademiji vpisala skoraj polovica. Problem ni bil le institucionalen, temveč je zadeval širše težave. »Preprosto ne moremo najti dovolj kakovostnih umetnic,« je bil pogost izgovor tedanjih kuratorjev v Sloveniji. Po nekaj ženskih gibanjih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in zagonu festivala Mesto žensk (od 1995) je šele zdaj nastopil čas, da vidimo najboljše, kar so vizualne umetnice ustvarile v zadnjih tridesetih letih. Izjemno širok razpon umetniško obravnavanih tem v najrazličnejših medijih in zastopanost vseh generacij umetnic obljublja vračanje pogleda z ženske perspektive. Ta širina je zagotovo kvaliteta razstave, ki pa gre na račun fokusiranosti.