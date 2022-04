Izlita snov, ki je vidna kot pena na površini vode, se je razširila proti Tolminu. Civilna zaščita je med intervencijo Sočo zaprla za plovbo. Po prvih meritvah na kraju izlitja naj bi bila njena koncentracija v vodi nizka.

Direktor podjetja TKK Uroš Lozar je pojasnil, da se je nesreča pripetila pri prečrpavanju snovi, potrebne za proizvodnjo cementa, iz cistern v 20 kubičnih metrov velik rezervoar. Prišlo je do človeške napake, ob čiščenju rezervoarja so namreč sodelavci podjetja pozabili zapreti ventil. Prečrpavali so 19,8 tone te snovi, del je končal v reki, 1,8 tone je je ostalo v tanku, večina snovi pa se je ujela v drugi varovalni bazen s kapaciteto 18 kubičnih metrov.

Ko so ugotovili, da je prišlo do iztekanja, so namreč s tesnilnimi čepi preprečili nadaljnje iztekanje iz izpustnih jaškov na nivoju podjetja, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Ob 8.30 so vzpostavili prečrpavanje izlite snovi izpred barier pred iztokom v Sočo. Od takrat poteka tudi zajem snovi v brežini s pomočjo pivnikov. Ob 9. uri so vzpostavili črpalno linijo od izliva v Sočo nazaj na nivo podjetja, kjer jo prečrpavajo v cisterne. Trenutno poteka izčrpavanje zajezene količine snovi iz odtočnega sistema ter zbiranje snovi na brežini, so dodali.

Razlil se je polikarboksilatni polimer

Monitoringe izvajajo na mestu izlitja, v Tolminu pri mostu čez Sočo ter na vodni postaji v Ajbi. Meritve so po direktorjevih navedbah pokazale, da je koncentracija snovi v lovilnem bazenu 44-odstotna, sama snov pa je 50-odstotno razredčena z vodo, tako da je je v Sočo izteklo od dve do šest ton. Natančne številke bodo znane v petek, ko bodo prečrpali tudi vodo iz lovilnega bazena.

Razlil se je polikarboksilatni polimer z oznako Bulident VR 750, ki po varnostnem listu ni klasificiran kot nevarna snov, nima nobenih piktogramov, nobenih signalnih besed, nobenih stavkov o nevarnosti, niti drugih opozoril. Njena pH vrednost je 4,4, gre torej za rahlo kislo snov, ki pa je v vodi topna.

Pogina rib niso zaznali

Podjetje je na lastno pobudo vzelo vzorce vode, med drugim pri kraju Idrsko in na sotočju Soče in Tolminke pri Tolminu, in jih poslalo v analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Po Lozarjevih navedbah za zdaj ni podatkov o tem, da bi razlitje vplivalo na živelj v Soči, podjetje pa je v stiku z Ribiško družino Tolmin.

Po besedah čuvaja Ribiške družine Tolmin Erika Goloba v tem trenutku ni zaznati pogina rib na območju onesnaženja, ki v tem trenutku v obliki penjenja vode sega do Tolmina. Ribiška družina je ribiče predvsem prek družbenih omrežij obvestila, naj danes iz reke ne odvzemajo rib, ker vpliv razlite snovi na ribji organizem še ni znan, lahko pa lovijo po sistemu ulovi in spusti. Ribe so poslali tudi na analizo, rezultate pa pričakujejo v petek.