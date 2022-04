Nova podpredsednica Marta Kos, ki jo je svet stranke na to funkcijo imenoval tudi z razlogom, da v času odsotnosti predsednika Roberta Goloba zaradi okužbe z novim koronavirusom okrepi vodstvo stranke, je v izjavi ob sklepnem delu kampanje ocenila, da je glasovanje na predčasnih volitvah pokazalo, da Slovencem ni vseeno, kako bodo živeli v prihodnosti.

V Gibanju Svoboda so prepričani, da lahko državljanom in državi zagotovijo boljšo prihodnost ter demokracijo, v kateri bodo lahko mediji in novinarji normalno delovali, državljani spet svobodno dihali, in v kateri se bodo izzivi notranje in zunanje politike naslavljali z resno razpravo s ključnimi deležniki, in ne prek posameznih družbenih omrežij, je dejala Kosova.

Po njenih besedah je Gibanje Svoboda namreč nastalo na podlagi močne želje in vizije, kakšno Slovenijo si želijo v letu 2030. »Verjamemo, da so vsi državljani poklicani za ukrepanje, ki je nujno, verjamemo, da so vrednote ključni temelj za napredek in obstoj skupnosti, države in okolja,« je poudarila. Kot je še zatrdila, bodo v stranki vedno delovali na osnovi kulture spoštljivega dialoga, ki ga razumejo kot predpogoj za strpno izmenjavo mnenj, zavzemali pa se bodo tudi za kulturo odgovornega sodelovanja.

Kosova kritična do Janše

Kosova se je ob tem odzvala tudi na »podtikanja in laži, ki jih doživljamo zlasti v zadnjih dneh«. Prepričana je namreč, da vladajoča stranka vse, ki jim ne pritrjujejo, označuje za nasprotnike, ki jih je treba očrniti in onemogočiti.

»To gonjo vodi stranka ali nekdo v tej stranki, ki ne zna pojasniti, od kod mu 400.000 evrov denarja, ki hišo v Trenti proda za 238-krat več, kot jo je kupil, ki ne dviguje pošte, je bil obsojen, obsoja medije, ki imenuje člane nadzornih svetov, pri čemer jasno prihaja do konfliktov interesov, se vtika v pravosodje, izbrane delegirane evropske tožilce pa želi po imenovanju umakniti s spremembo zakonodaje,«j e bila Kosova še kritična do aktualnega predsednika vlade Janeza Janše.