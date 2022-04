»Danes okoli 12. ure se je na županijski cesti ŽC-422 blizu podvoza v Donjem Zemuniku zgodila prometna nesreča s smrtnimi žrtvami, v kateri sta bila po prvih informacijah udeležena osebno vozilo in tovornjak. Na teren so bile takoj po prijavi napotene vse dežurne službe,« so sporočili z zadrske policijske uprave.

»V prometni nesreči osebnega avtomobila z ljubljanskimi registrskimi oznakami in tovornjaka z zadrskimi registrskimi oznakami so umrle tri ženske,« je za hrvaški časnik Večernji list dejal državni tožilec v Zadru Denis Sokol. Dodal je, da je osebni avto nenadoma zavil na nasprotni levi pas, po katerem se je pripeljal hrvaški državljan, ob trku pa je avtomobil vrglo v zid.