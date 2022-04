Slovenija bo po navedbah neimenovanih virov, ki jih navaja dpa, v Ukrajino poslala tanke T-72 sovjetske izdelave, Nemčija pa bo v zameno Sloveniji dala tanke oz. oklepnike nemške izdelave iz lastnih zalog. Da je Nemčija sklenila dogovor o pošiljanju težkega orožja v Ukrajino, je sicer danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdila nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht.

Viri dpa navajajo, da naj bi v skladu z dogovorom Nemčija Sloveniji namenila oklepnike marder in fuchs, Slovenija pa naj bi izrazila željo po bolj modernem orožju, vključno s tanki leopard 2 in oklepniki puma ter boxer. Na slovenskem ministrstvu za obrambo so na vprašanje STA odgovorili, da morebitnih dogovorov o pošiljkah orožja v Ukrajino ne morejo komentirati.

Sodeč po informacijah, dostopnih na spletni strani Slovenske vojske, Slovenija sicer ne razpolaga s tanki T-72, pač pa s tanki M-84 jugoslovanske izdelave. Gre za tanke, ki so posodobljena verzija tanka T-72.

Lambrecht: Pošiljke bodo opravljene v kratkem

Nemška vlada pod vodstvom Olafa Scholza je bila v zadnjih mesecih redna tarča kritik zaradi zadržanosti do pošiljanja oborožitve v Ukrajino. Nemčija sicer ukrajinske sile zalaga z orožjem in strelivom, a je doslej zavračala pozive k pošiljanju tankov ali bojnih letal v Ukrajino.

Vlada v Berlinu je tovrstne kritike, vključno s tistimi iz ukrajinske vlade, zavračala, češ da njena vojska, po letih nizkih vlaganj, ni v položaju, da pošilja težko orožje v Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novi dogovor pa Nemčiji tako omogoča, da posredno zagotovi, da Ukrajina dobi težko orožje sovjetske izdelave.

Sodeč po izjavah Lambrechtove za nemško televizijo NTV bodo pošiljke opravljene v kratkem, saj se, kot je dejala, vojaški strokovnjaki strinjajo, da bosta naslednja dva tedna odločilna v ukrajinskem boju proti ruski vojski.