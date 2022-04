Jarčeva, tudi predsednica sindikata Mladi plus, je na torkovi novinarski konferenci civilne iniciative Glas ljudstva med drugim dejala, da opažajo nagovarjanje volivk in volivcev v cerkvah. »Zato opozarjamo, da bomo na volilno nedeljo poostrili nadzor nad kršitvami, da bomo imeli opazovalke in opazovalce v cerkvah,« je še dejala.

V Gibanju za otroke in družino so to izjavo ocenili kot »javno spodbujanja ali razpihovanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti«. Ob tem še izpostavljajo, da je verska svoboda ustavno zajamčena pravica, v katero ni dovoljeno posegati, še posebej ne na način, ki bi oviral, preprečeval ali motil verski obred, je razvidno iz naznanitev kaznivega dejanja, ki so jo danes vložili na policijo in na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ter posredovali medijem. Pristojne organe v gibanju zato pozivajo k preiskavi storitve kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter k preprečitvi napovedanega oviranja verskih obredov.

S petka na soboto ob polnoči pa bo nastopil volilni molk, ki ga je treba spoštovati vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali katero od političnih strank. Na ministrstvu za notranje zadeve bo delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali informacije o domnevnih kršitvah volilnega molka.