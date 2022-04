Eden od posnetkov prikazuje domnevni telefonski pogovor med ruskimi vojaki in njihovimi sorodniki v domovini, na katerem se vojaki pritožujejo nad številnimi žrtvami v svojih vrstah. Na drugem posnetku pa naj bi na vojake, ki so se poskušali umakniti pred ukrajinsko protiofenzivo, streljale lastne enote, je poročanje ruskih državnih tiskovnih agencij povzela AFP.

Googlova storitev za gostovanje videoposnetkov je že dalj časa tarča Rusije. Tehnološki velikan je namreč razjezil Kremelj, ker ne želi umakniti vsebin, ki so v Rusiji prepovedane, v začetku tega meseca pa je blokiral uradni medijski kanal spodnjega doma ruske Dume na YouTubu.

Rusija je na začetku vojne 24. februarja hitro omejila dostop do nedržavnih medijev. Ruska sodišča so prepovedala Facebook in Instagram ter ju označila za "ekstremistični" organizaciji, prepovedali so tudi Twitter. Vsi trije mediji so še vedno dostopni prek storitev VPN, ki prikrijejo lokacije uporabnikov.

Večina Rusov dobiva novice z državne televizije in drugih medijev pod nadzorom vlade, ki upoštevajo stroga pravila glede poročanja o vojni v Ukrajini, še piše AFP.