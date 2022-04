Ponoči bo dež zajel vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno in deževno. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ki bodo v nedeljo pogostejše. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, ki se z vremensko fronto bliža Sloveniji. Od juga priteka nad naše kraje toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno in južno od nas bo pretežno oblačno, popoldne se bo pooblačilo tudi drugod v sosednjih pokrajinah. Popoldne bo v krajih južno od nas pričelo deževati.

V petek bo oblačno s padavinami.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev krepila, spanje v noči na petek bo moteno. V petek bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo značilne vremensko pogojene težave, ki se bodo kazale kot slabo počutje, povečan nemir, razdražljivost in utrujenost.