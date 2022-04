Volilna udeležba na predčasnem glasovanju je bila v prvih dveh dneh rekordna, kažejo podatki, ki so jih danes do 10. ure sporočile okrajne volilne komisije. Drugi dan predčasnega glasovanja na volitvah v državni zbor 2022 se je udeležilo 48.455 volivk in volivcev oziroma 2,86 odstotka vseh volilnih upravičencev, medtem ko se je prvi in drugi dan skupaj predčasnega glasovanja udeležilo 84.209 oz. 4,97 odstotka volivk in volivcev.

Naj za primerjavo zapišemo, da se je na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2018 drugi dan predčasnega glasovanja udeležilo 20.588 volivk in volivcev (oz. 1,20 odstotka vseh volilnih upravičencev), prvi in drugi dan skupaj pa 32.301 volivk in volivcev (1,89 odstotka vseh volilnih upravičencev).